Проверьте свой график работы, иначе рискуете столкнуться с тревожностью и депрессией

Your browser does not support the audio element.

Исследование, проведенное китайскими учеными, обнаружило, что работники со сменным графиком работы более подвержены депрессии и тревожности.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0