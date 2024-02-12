Проверьте свой график работы, иначе рискуете столкнуться с тревожностью и депрессией

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JAMA: люди со сменным графиком работы более подвержены тревожности и депрессии

1:47
Наука

Исследование, проведенное китайскими учеными, обнаружило, что работники со сменным графиком работы более подвержены депрессии и тревожности.

JAMA: люди со сменным графиком работы более подвержены тревожности и депрессии
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Для этого были проанализированы данные о более чем 175 000 британских работающих обоих полов, среди которых 16% работали посменно, то есть их график работы менялся в течение суток и дней недели.

В течение девяти лет наблюдений за участниками исследования было выявлено, что у значительного числа из них были диагностированы депрессия (почти 4 000 человек) и повышенная тревожность (почти 3 000 человек). Дополнительный расчет показал, что у работников со сменным графиком риск депрессии повышен на 22%, а риск тревожности — на 16%, по сравнению с теми, у кого график работы стабилен и начинается и заканчивается в одно и то же время каждый день, сообщает JAMA Network Open.

Также исследователи обнаружили, что чем чаще меняется график работы и чем дольше человек работает посменно, тем выше риск развития психических нарушений. При этом было выяснено, что факторы здорового образа жизни, такие как отказ от курения, регулярная физическая активность, нормальный индекс массы тела и достаточная продолжительность сна, могут снизить эти риски.

Однако, помимо негативного влияния на психическое здоровье, многочисленные исследования также указывают на негативные последствия сменной работы для физического здоровья. Это связано с сбоем внутренних биологических часов (циркадных ритмов), которые регулируют все биологические процессы в организме. Известно, что работа со сменным графиком, особенно в ночное время, может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, ожирения и диабета.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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