Стало известно, что видят голуби во время сна

Ученые обнаружили схожесть между сновидениями птиц и человека

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние исследования, проведенные командой специалистов из Рурского университета в Бохуме и Института биологического интеллекта Макса Планка в Германии, проливают свет на механизмы сновидений у птиц, особенно голубей, и их сходство с сновидениями у человека и других млекопитающих.

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Используя инновационные методы, включая инфракрасные камеры и функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ), ученые наблюдали за мозговой активностью спящих голубей и выявили, что они переживают фазу быстрого сна (REM-сон), характеризующуюся интенсивной визуальной обработкой и возникновением эмоций, аналогичных тем, что человек испытывает во время сновидений.

Кроме того, исследователи обнаружили, что процессы, происходящие в фазе медленного сна (NREM-сон) у голубей, схожи с теми, которые наблюдаются у человека. Увеличение потока ликвора через мозг во время этой фазы помогает очищать мозг от токсичных белков, подобных тем, что ассоциируются с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, сообщает "Вокруг Света".

Эти результаты указывают на то, что сновидения являются универсальным явлением, распространенным среди различных классов позвоночных, включая птиц и млекопитающих, и могут иметь важное значение для обработки информации и эмоциональной реакции во сне. Они также подчеркивают эволюционное сохранение этого феномена, что свидетельствует о его значимости в адаптации и выживании различных видов животных.