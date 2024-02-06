Блохи не виноваты: названа причина возникновения чумы в Англии

Ученые выяснили причину появления чумы на территории Англии

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное группой ученых под руководством генетиков из Института Фрэнсиса Крика, раскрыло интересные факты о распространении чумы в Европе бронзового века.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Были обнаружены генетические следы бактерий Yersinia pestis, вызывающих бубонную, септическую и легочную чуму, в захоронениях на территории Англии, принадлежащих периоду около четырех тысяч лет назад. Это значительно расширило представление о распространении чумы в древности, ранее считавшееся ограниченным до Германии.

Исследователи отмечают, что Yersinia pestis произошла от менее опасного штамма Yersinia pseudotuberculosis, но приобрела гены, которые позволили ей эффективнее распространяться и противостоять иммунитету человека. Это объясняет ее агрессивное распространение и высокую смертность в исторических эпидемиях, таких как пандемии "Черной смерти" XIV века.

Интересно, что секвенирование генома обнаруженных бактерий показало отсутствие важных генов, включая тот, который помогает чуме выживать и распространяться через блох. Это указывает на то, что древний штамм чумы, обитавший в Европе бронзового века, мог иметь иные механизмы распространения и противостояния.

Ученые предполагают, что в Европе бронзового века существовало несколько штаммов чумы, и хотя британский штамм мог быть менее агрессивным, его наличие подтверждает древние миграции и контакты между народами. Это подкрепляется археологическими находками, включая керамические изделия, которые указывают на возможность ввоза британского штамма чумы древними мигрантами, вероятно, носителями культуры колоколовидных кубков, около 4400 лет назад.