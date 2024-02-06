Исследование, проведенное группой ученых под руководством генетиков из Института Фрэнсиса Крика, раскрыло интересные факты о распространении чумы в Европе бронзового века.
Были обнаружены генетические следы бактерий Yersinia pestis, вызывающих бубонную, септическую и легочную чуму, в захоронениях на территории Англии, принадлежащих периоду около четырех тысяч лет назад. Это значительно расширило представление о распространении чумы в древности, ранее считавшееся ограниченным до Германии.
Исследователи отмечают, что Yersinia pestis произошла от менее опасного штамма Yersinia pseudotuberculosis, но приобрела гены, которые позволили ей эффективнее распространяться и противостоять иммунитету человека. Это объясняет ее агрессивное распространение и высокую смертность в исторических эпидемиях, таких как пандемии "Черной смерти" XIV века.
Интересно, что секвенирование генома обнаруженных бактерий показало отсутствие важных генов, включая тот, который помогает чуме выживать и распространяться через блох. Это указывает на то, что древний штамм чумы, обитавший в Европе бронзового века, мог иметь иные механизмы распространения и противостояния.
Ученые предполагают, что в Европе бронзового века существовало несколько штаммов чумы, и хотя британский штамм мог быть менее агрессивным, его наличие подтверждает древние миграции и контакты между народами. Это подкрепляется археологическими находками, включая керамические изделия, которые указывают на возможность ввоза британского штамма чумы древними мигрантами, вероятно, носителями культуры колоколовидных кубков, около 4400 лет назад.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.