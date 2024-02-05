Что такое эффект Джанибекова и почему его назвали в честь нашего прославленного космонавта

Физикам, да и не только им, хорошо известна теорема промежуточной оси, или теорема теннисной ракетки. Описываемое ею явление часто называют эффектом Джанибекова, и вот почему.
В 1985 году во время миссии по спасению космической станции "Салют-7" советский космонавт Владимир Джанибеков заметил, что случайно улетевшая гайка-барашек, вращаясь в невесомости, поворачивается на 180° через каждые 40 сантиметров пути. Заинтересовавшись, он стал специально выпускать гайки и другие предметы в свободный полёт, и они вели себя точно так же.
Было бы неверным считать Джанибекова первооткрывателем явления неустойчивого вращения. Описывающие его теоремы давно выведены и изучаются в курсе классической механики. Более того, каждый может проверить эффект опытным путём — невесомость для этого необязательна. Подбросьте теннисную ракетку так, чтобы она вращалась, и поймайте её за ручку. Скорее всего, она окажется у вас в руке, повернувшись противоположной стороной.
Однако наблюдение космонавта всколыхнуло научный мир, ему стали искать объяснения, что положило начало принципиально новому направлению в физике, описывающему псевдоквантовые процессы. Поэтому эффект и удостоился имени Джанибкекова.
Кроме того, его открытие и дальнейшие попытки его теоретического обоснования породили тревожные соображения о судьбе человечества. Выходит, что и Земля, вращаясь в невесомости, должна периодически совершать кульбит? Сопровождающийся, понятное дело, страшными катаклизмами. Назывались даже цифры: полюса нашей планеты меняются каждые 12 тысяч лет. Последний такой переворот, мол, не смогли пережить мамонты.
Наука твёрдо эти опасения опровергает. Вращение Земли, как и других небесных тел, нельзя назвать неустойчивым: оно достаточно быстрое вокруг сравнительно симметрично расположенной оси, что придаёт ей свойства гироскопа.
"Так вращаются все астероиды и планеты, включая Землю. Поэтому спекуляции о возможном повороте оси вращения Земли необоснованны", — резюмирует Википедия.
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