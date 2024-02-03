Китайские химики превратили морскую воду в вечный источник энергии

Китайские учёные разработали технологию выработки энергии морской воды. Прототип такой вечной и экологически чистой батарейки уже создан в Университете Хуачжуна (близ печально известного Уханя).
Основа инновационного элемента питания – металлоорганическая нанолента. Она смачивается морской водой, и пока та испаряется, происходит обмен ионов кальция и натрия, создающий разность потенциалов – наноканалы заряжены отрицательно.
Прототип размером два на шесть сантиметров поддерживал на своих электродах напряжение 0,4 вольта три дня – до тех пор, пока вода в нём полностью не высохла.
Очевидно, что каскадирование таких элементов позволит создать неиссякаемый экологически чистый источник энергии. Но пока до этого далеко – учёные ещё не совсем точно понимают механизм транспорта ионов внутри наноканалов.
Ранее в США придумали, как добывать энергию в буквальном смысле из грязи.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.