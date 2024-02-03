Китайские химики превратили морскую воду в вечный источник энергии

В Китае изобрели способ выработки энергии из морской воды

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские учёные разработали технологию выработки энергии морской воды. Прототип такой вечной и экологически чистой батарейки уже создан в Университете Хуачжуна (близ печально известного Уханя).

Фото: INS NUAA

Основа инновационного элемента питания – металлоорганическая нанолента. Она смачивается морской водой, и пока та испаряется, происходит обмен ионов кальция и натрия, создающий разность потенциалов – наноканалы заряжены отрицательно.

Прототип размером два на шесть сантиметров поддерживал на своих электродах напряжение 0,4 вольта три дня – до тех пор, пока вода в нём полностью не высохла.

Очевидно, что каскадирование таких элементов позволит создать неиссякаемый экологически чистый источник энергии. Но пока до этого далеко – учёные ещё не совсем точно понимают механизм транспорта ионов внутри наноканалов.

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