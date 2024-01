Учёные придумали вечную "земляную" батарейку

Изобретён способ выработки электричества из почвы

Исследователи из Северо-Западного университета в США создали практический образец почвенного топливного элемента. Результаты испытаний они опубликовали в журнале Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

Фото: Northwestern University by Bill Yen

Прибор размером с книгу, по сути, генерирует энергию из грязи. Его закапывают в землю, и он собирает электрические заряды, вырабатывающиеся в результате жизнедеятельности микроорганизмов, населяющих грунт.

Теоретическая возможность такого способа получения энергии известна давно. Практической его реализации мешала необходимость доступа бактерий к достаточному количеству кислорода и влаги.

Успех "земляной" батарейки обусловлен её необычной конструкцией: анод из углеродного фетра расположен горизонтально под поверхностью почвы, а металлический катод — перпендикулярно к нему уходит глубоко в грунт. В результате микробам хватает и воздуха, и влаги.

В экспериментах элемент дал в 68 раз больше энергии, чем нужно было для работы датчиков и передачи их данных по Wi-Fi. При этом он работал в широком диапазоне влажности — от сухой земли (41%) до погружения в воду.

"Земляную" батарейку не сравнить по мощности с обычной, зато она вечная и экологически чистая, а все её составляющие можно купить в любом хозяйственном магазине.

Почвенный топливный элемент