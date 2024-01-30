Как экшн-игры формируют ваш мозг: новые выводы ученых

BJP: динамичные видеоигры способствуют улучшению когнитивных способностей

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно последнему исследованию, проведенному учеными из Университета Лимерика (Ирландия), видеоигры с высокой динамичностью могут оказывать положительное воздействие на когнитивные способности.

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По данным портала British Journal of Psychology (BJP), результаты экспериментов подчеркивают воздействие экшн-игр на различные аспекты познавательных функций.

Эксперимент включал 88 участников, половина из которых была поклонниками виртуальных боевиков, а другая половина проявляла слабый интерес к подобным играм. Участники проходили тесты на внимание, скорость переключения между задачами и пространственную память. Затем одна группа выполняла сложные когнитивные задачи в течение 45 минут, в то время как вторая группа смотрела фильм.

Исследование показало, что поклонники динамичных видеоигр достигли более высоких результатов в тестах на комплексное внимание и пространственную память. Это отмечено независимо от уровня умственного напряжения. Однако, когда речь заходила о концентрации внимания на конкретной задаче, группа, не увлеченная играми, превзошла геймеров.

Эти выводы подчеркивают, что воздействие видеоигр на когнитивные способности может быть разнообразным и зависит от конкретных аспектов когнитивных функций, подвергающихся воздействию.