Революционные открытия: лунная кора древнее и богаче водой, чем мы думали

Ученые выяснили, что на Луне когда-то была вода

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Западного Онтарио, раскрывают удивительные факты о структуре лунной коры, противоречащие предыдущим представлениям. Согласно опубликованной статье в Nature Astronomy, более 4 миллиардов лет назад лунная кора обладала значительным содержанием воды.

Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

Одним из основных задач в области лунной науки было определение распределения летучих элементов, таких как водород, хлор и сера, в ранней истории Луны. Однако отсутствие апатита, содержащего летучие вещества, в железных анортозитах (FAN) затрудняло это исследование.

Ранее считалось, что FAN представляют собой первичные продукты лунного магматического океана и являются самой древней лунной корой.

С учетом новых данных, полученных из лунного метеорита "Аравийский полуостров 007", ученые обнаружили апатит в кластере FAN, что предоставило уникальную возможность изучения летучих веществ в образцах, представляющих самую древнюю лунную кору.

"Аравийский полуостров 007" демонстрирует древний возраст, сравнимый с образцами FAN от миссии "Аполлон", и содержит более легкий водород и более тяжелый хлор в своем составе.

Эти открытия позволяют сделать вывод, что ранняя лунная кора была гораздо богаче летучими веществами, включая воду, чем это предполагалось ранее. Этот пересмотр наших представлений о составе Луны открывает новые перспективы для понимания ее эволюции и происхождения воды на поверхности более 4 миллиардов лет назад.