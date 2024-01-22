Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Западного Онтарио, раскрывают удивительные факты о структуре лунной коры, противоречащие предыдущим представлениям. Согласно опубликованной статье в Nature Astronomy, более 4 миллиардов лет назад лунная кора обладала значительным содержанием воды.
Одним из основных задач в области лунной науки было определение распределения летучих элементов, таких как водород, хлор и сера, в ранней истории Луны. Однако отсутствие апатита, содержащего летучие вещества, в железных анортозитах (FAN) затрудняло это исследование.
Ранее считалось, что FAN представляют собой первичные продукты лунного магматического океана и являются самой древней лунной корой.
С учетом новых данных, полученных из лунного метеорита "Аравийский полуостров 007", ученые обнаружили апатит в кластере FAN, что предоставило уникальную возможность изучения летучих веществ в образцах, представляющих самую древнюю лунную кору.
"Аравийский полуостров 007" демонстрирует древний возраст, сравнимый с образцами FAN от миссии "Аполлон", и содержит более легкий водород и более тяжелый хлор в своем составе.
Эти открытия позволяют сделать вывод, что ранняя лунная кора была гораздо богаче летучими веществами, включая воду, чем это предполагалось ранее. Этот пересмотр наших представлений о составе Луны открывает новые перспективы для понимания ее эволюции и происхождения воды на поверхности более 4 миллиардов лет назад.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.