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Ученые обнаружили необычный ингредиент вина иудейской знати

1:39
Наука

Израильские археологи восстановили и проанализировали 13 керамических сосудов, найденных в Иерусалиме, датируемых 586 годом до нашей эры. Эти артефакты пролили свет на последние дни Иудейского царства, подвергшегося нападению вавилонян.

Ученые обнаружили необычный ингредиент вина иудейской знати
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследование раскопок выявило торговлю с Индией и Африкой, разрушение зданий с кувшинами, а также особенности употребления вина в ту эпоху.

В развалинах Иерусалима VI века до нашей эры археологи обнаружили две группы схожих кувшинов для хранения из разных мест. Первая группа была найдена в обломках склада на Храмовой горе, разрушенного пожаром. На них были клейма, обозначающие принадлежность к царскому двору, датированные концом VII — началом VI века до н. э.

Анализ содержимого кувшинов показал молекулы вина и оливкового масла, характерных для царства. На стенках кувшинов также были обнаружены следы ванили, экзотической специи, свидетельствующей о высоком престиже вина среди знати Иерусалима. Это указывает на торговые связи царства с Индией и Восточной Африкой, сообщает "Вокруг Света".

Выводы исследования указывают на процветание Иерусалима в VII веке до нашей эры в рамках торговой сети Ассирийской империи и Египта. Город также являлся пунктом назначения для элитных товаров, включая ваниль, что подчеркивает роскошь иудейской знати в последние дни царства перед завоеванием Вавилоном.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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