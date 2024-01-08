Ученые обнаружили необычный ингредиент вина иудейской знати

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Израильские археологи восстановили и проанализировали 13 керамических сосудов, найденных в Иерусалиме, датируемых 586 годом до нашей эры. Эти артефакты пролили свет на последние дни Иудейского царства, подвергшегося нападению вавилонян.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследование раскопок выявило торговлю с Индией и Африкой, разрушение зданий с кувшинами, а также особенности употребления вина в ту эпоху.

В развалинах Иерусалима VI века до нашей эры археологи обнаружили две группы схожих кувшинов для хранения из разных мест. Первая группа была найдена в обломках склада на Храмовой горе, разрушенного пожаром. На них были клейма, обозначающие принадлежность к царскому двору, датированные концом VII — началом VI века до н. э.

Анализ содержимого кувшинов показал молекулы вина и оливкового масла, характерных для царства. На стенках кувшинов также были обнаружены следы ванили, экзотической специи, свидетельствующей о высоком престиже вина среди знати Иерусалима. Это указывает на торговые связи царства с Индией и Восточной Африкой, сообщает "Вокруг Света".

Выводы исследования указывают на процветание Иерусалима в VII веке до нашей эры в рамках торговой сети Ассирийской империи и Египта. Город также являлся пунктом назначения для элитных товаров, включая ваниль, что подчеркивает роскошь иудейской знати в последние дни царства перед завоеванием Вавилоном.