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Названа пугающая мировая статистика пробок

2:09
Наука

Пробки на дорогах не только отнимают у нас время, но и оказывают серьезное воздействие на экономику и окружающую среду. Развитые страны теряют от 2 до 5% ВВП ежегодно из-за дорожных проблем, что увеличивает транспортные издержки и замедляет эффективность работы предприятий.

Названа пугающая мировая статистика пробок
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Рекорд по длине пробки установлен во Франции, где 176 км трассы от Лиона в Париж оказались заблокированы из-за трудных погодных условий возвращения с горнолыжных курортов. В Мехико поездки в часы пик занимают на 66% больше времени, чем при обычной загруженности, что делает столицу Мексики лидером по трафиковой загруженности.

Интересные факты также связаны с конкретными городами, например, в Джакарте водители в среднем нажимают на педали газа и тормоза более 33 тысяч раз в год, что является рекордным показателем для городского транспорта. В Москве средняя скорость движения автомобилей выросла с 45 км/ч в 2010 году до 51 км/ч в 2016 году, сообщает "Вокруг Света".

С увеличением числа автомобилей в пробках растет и выброс углекислого газа: только в Великобритании, США, Франции и Германии ежегодно выбрасывается более 15 млн тонн углекислого газа, а к 2030 году этот показатель может увеличиться до 17,959 млн тонн.

Пробки также влияют на личные финансы водителей. Среднестатистический автомобилист Лос-Анджелеса проводит в пробках 104 часа в год, что является самым высоким показателем в мире. В Москве автомобилист в пробке тратит 163,8 литра бензина ежегодно.

Эти факты подчеркивают необходимость развития эффективных транспортных систем и альтернативных способов передвижения для улучшения общественной мобильности и снижения негативного воздействия пробок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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