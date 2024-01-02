Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Японии при посадке в аэропорту Токио загорелся самолёт
Ветеринар Яшин дал советы по подготовке домашних животных к зоогостинице
Утренние или вечерние тренировки: какие эффективнее?
Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых о волшебной службе Санта-Клауса
История такси в России: от первого таксометра до современных реалий
Как поддерживать белизну подоконника и оконных рам
Как предотвратить полегание всей рассады
Как устранить ревность в отношениях близких людей
В Воронежской области после аварийного схода боеприпасов разрушены несколько зданий

Названа причина, по которой мужчины "не слышат" женщин

1:25
Наука

Отличия в строении мозга у мужчин и женщин не только отражают различия в мышлении, но оказывают гораздо более значительное влияние на все аспекты жизни, чем внешние половые различия. Мужчины и женщины имеют различное соотношение серого и белого вещества в различных областях мозга, что влияет на их когнитивные функции.

Названа причина, по которой мужчины "не слышат" женщин
Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Интересно, что мужчины дешифруют женские голоса, используя часть мозга, обычно ответственную за обработку музыки, в то время как мужские голоса активируют более простой механизм. Это может объяснить, почему люди с галлюцинациями чаще слышат мужские голоса.

До 1960-х годов считалось, что функции различных частей мозга у мужчин и женщин совпадают. Однако выяснилось, что у женщин речевые и пространственные навыки равномерно контролируются обоими полушариями мозга, что имеет свои преимущества и недостатки в различных ситуациях.

Это также может объяснить различия в обучении: девочки чаще успешны в начальных классах, тогда как мальчики сталкиваются с трудностями из-за особенностей их визуальных способностей. Однако, в более позднем возрасте, они могут компенсировать это в области речевых навыков, в то время как девочки могут оставаться отстающими в пространственно-визуальных задачах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды

Вырастить богатый урожай клубники поможет простой раствор.

Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Урганта попросили вернуться на ТВ
Урганта попросили вернуться на ТВ
Последние материалы
Названа причина, по которой мужчины "не слышат" женщин
Ветеринар Яшин дал советы по подготовке домашних животных к зоогостинице
Утренние или вечерние тренировки: какие эффективнее?
Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых о волшебной службе Санта-Клауса
История такси в России: от первого таксометра до современных реалий
Как поддерживать белизну подоконника и оконных рам
Как предотвратить полегание всей рассады
Как устранить ревность в отношениях близких людей
В Воронежской области после аварийного схода боеприпасов разрушены несколько зданий
Хрустальная рюмка в кастрюле с куриным бульоном: зачем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников