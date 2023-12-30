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Названа оптимальная продолжительность рабочей недели для людей старше 55 лет

Наука

Исследование, проведённое учеными из Сеульского национального университета, показало, что после 55 лет оптимальное рабочее время не должно превышать 35 часов в неделю, чтобы избежать риска развития депрессии.

Названа оптимальная продолжительность рабочей недели для людей старше 55 лет
Фото: Openverse by sese_87 is licensed under CC BY-SA 2.0

Анализ данных, касающихся более шести тысяч корейцев старше 55 лет, выявил, что у тех, кто работал менее 35 часов в неделю, риск депрессии существенно снижался по сравнению с теми, кто либо не работал вовсе, либо работал больше. 

Особенно низкий риск депрессии наблюдался у участников исследования, которые не только уделяли работе разумное количество времени, но также вели активный социальный образ жизни. Те, кто регулярно встречался с друзьями, посещал клубы и кружки для пожилых не реже двух-трех раз в неделю, демонстрировали наилучший баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, сообщает "Вокруг Света".

Авторы исследования подчеркивают, что именно такой гармоничный баланс между работой и социальной активностью является ключевым элементом для поддержания психического здоровья у людей пожилого возраста.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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