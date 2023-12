Исследование, проведённое учеными из Сеульского национального университета, показало, что после 55 лет оптимальное рабочее время не должно превышать 35 часов в неделю, чтобы избежать риска развития депрессии.

Фото: Openverse by sese_87 is licensed under CC BY-SA 2.0