Названа оптимальная продолжительность рабочей недели для людей старше 55 лет

Исследование, проведённое учеными из Сеульского национального университета, показало, что после 55 лет оптимальное рабочее время не должно превышать 35 часов в неделю, чтобы избежать риска развития депрессии.

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Анализ данных, касающихся более шести тысяч корейцев старше 55 лет, выявил, что у тех, кто работал менее 35 часов в неделю, риск депрессии существенно снижался по сравнению с теми, кто либо не работал вовсе, либо работал больше.

Особенно низкий риск депрессии наблюдался у участников исследования, которые не только уделяли работе разумное количество времени, но также вели активный социальный образ жизни. Те, кто регулярно встречался с друзьями, посещал клубы и кружки для пожилых не реже двух-трех раз в неделю, демонстрировали наилучший баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, сообщает "Вокруг Света".

Авторы исследования подчеркивают, что именно такой гармоничный баланс между работой и социальной активностью является ключевым элементом для поддержания психического здоровья у людей пожилого возраста.