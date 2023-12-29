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Лопнуть от еды: реально ли это?

1:11
Наука

Объем желудка среднестатистического взрослого человека составляет приблизительно 0,5 л, но после приема пищи он увеличивается до 1,5 л. Тем не менее, природа обеспечила желудок эластичными стенками, способными растягиваться до 5 литров, для тех, кто предпочитает обильные приемы пищи.

Лопнуть от еды: реально ли это?
Фото: wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Может ли желудок лопнуть от избытка еды?

Хотя это теоретически возможно, трудно достичь такого результата из-за наличия у человека защитного механизма — рвотного рефлекса. Большинство людей не смогут сконцентрироваться на поедании столь большого объема пищи, так как рвотный рефлекс срабатывает, предотвращая возможное повреждение стенок желудка, сообщает MyDiscoveries.

Таким образом, риск лопнувшего желудка реален лишь для тех, у кого отсутствует рвотный рефлекс из-за физических или психических отклонений. Это явление редкое, но оно действительно бывает, особенно среди участников соревнований по скоростному поеданию, которые тренировками снижают чувствительность своего рвотного рефлекса.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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