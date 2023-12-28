Названа причина возникновения "звездочек" при трении глаз руками

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В процессе трения глаз мы часто наблюдаем появление "звездочек" и световых точек, которые не исчезают даже при закрытых глазах. Этот эффект объясняется тем, что глаза являются приемниками электромагнитного излучения.

Фото: openverse.org by theapoc is licensed under CC BY 2.0.

Свет, попадающий на сетчатку глаза, преобразуется в электрические импульсы, поступающие в мозг и интерпретируемые как изображение. Однако помимо воздействия внешних источников света, зрительные образы могут быть вызваны внутренними факторами, такими как фосфены.

Фосфены представляют собой светящиеся звездочки, точки и фигуры, видимые перед глазами. Они могут быть вызваны механическим воздействием на зрительную систему или возбуждением участков мозга, ответственных за зрительное восприятие.

Например, при надавливании пальцами на глаза мы стимулируем рецепторы на сетчатке, вызывая появление зрительных фантомов. Рецепторы передают мозгу неправильную информацию, которую мы продолжаем воспринимать, как будто глаза открыты, сообщает MyDiscoveries.

Хотя фосфены, вызванные механическим воздействием, обычно безвредны, появление "звездочек" без видимой причины может быть сигналом для обращения к врачу. Такие симптомы могут указывать не только на проблемы с зрительной системой, но и на состояние мозга.