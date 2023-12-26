Ученые обнаружили вред длительного использования телефона для активности мозга

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное немецкими учеными, подтвердило негативное воздействие частого и длительного использования смартфонов на активность человеческого мозга. Специалисты Центра психосоциальной медицины при университетах Гейдельберга, Кельна и Падуи пришли к этому выводу, анализируя результаты наблюдений за несколькими десятками мужчин и женщин разного возраста.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование, опубликованное в журнале Psychiatry Research: Neuroimaging, включало участников без диагностированных неврологических или психиатрических заболеваний, разделенных на две группы: тех, кто страдал от серьезной зависимости от гаджетов, и тех, кто умеренно использовал электронные устройства.

Участники прошли тесты на внимание, память и реакцию, а также были подвергнуты исследованию активности мозга с использованием МРТ. Результаты выявили наименьшую активность фронтопариетальной доли мозга у тех, кто был зависим от гаджетов, ответственной за внимание. Эти отклонения в области могут привести к когнитивным расстройствам.

Ранее сообщалось, что ученые не обнаружили негативное влияние синего света на человеческий организм.