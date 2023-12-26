Исследование, проведенное немецкими учеными, подтвердило негативное воздействие частого и длительного использования смартфонов на активность человеческого мозга. Специалисты Центра психосоциальной медицины при университетах Гейдельберга, Кельна и Падуи пришли к этому выводу, анализируя результаты наблюдений за несколькими десятками мужчин и женщин разного возраста.
Исследование, опубликованное в журнале Psychiatry Research: Neuroimaging, включало участников без диагностированных неврологических или психиатрических заболеваний, разделенных на две группы: тех, кто страдал от серьезной зависимости от гаджетов, и тех, кто умеренно использовал электронные устройства.
Участники прошли тесты на внимание, память и реакцию, а также были подвергнуты исследованию активности мозга с использованием МРТ. Результаты выявили наименьшую активность фронтопариетальной доли мозга у тех, кто был зависим от гаджетов, ответственной за внимание. Эти отклонения в области могут привести к когнитивным расстройствам.
Ранее сообщалось, что ученые не обнаружили негативное влияние синего света на человеческий организм.
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