Scie Rep: клетки мозга напрямую управляют половыми гормонами и бесплодием

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Особые клетки мозга контролируют высвобождение гормонов, регулирующих функцию яичников. Согласно опубликованному в Scientific Reports открытию, это открывает перспективы для разработки эффективных методов лечения бесплодия у сельскохозяйственных животных и людей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Исследователи провели генетическую модификацию самок крыс, исключив ген Kiss1, ответственный за синтез белка кисспептина. Этот ген был удален исключительно из нейронов, чувствительных к динорфину.

В результате у крыс наблюдалось снижение плодовитости: масса яичников уменьшилась, и количество рождаемых детенышей было меньше по сравнению с обычными крысами.

Дополнительные исследования выявили, что нейроны, реагирующие на динорфин, контролируют высвобождение фолликулостимулирующего гормона и гормона ГнРГ. Эти процессы ответственны за функцию яичников у всех млекопитающих, включая человека. Нарушения в этих механизмах могут затруднить или сделать невозможным оплодотворение яйцеклетки.

Ранее проведенные исследования подтверждали важную роль динорфина в репродуктивной системе. Новое исследование впервые выявило механизмы этого воздействия и может оказаться ценным для разработки лекарств от бесплодия.