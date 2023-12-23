В Китае ученые создали сверхтеплый свитер из аэрогеля

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры-химики из Чжэцзянского университета создали инновационный текстиль из аэрогеля, превосходящий по термоизоляционным свойствам традиционные материалы, такие как хлопок, шерсть и пух.

Фото: Openverse by ImNotQuiteJack is licensed under CC BY-SA 2.0

Вдохновившись структурой меха белого медведя, ученые разработали тонкое круглое волокно, используя аэрогель, подвергнутый сублимационной сушке и обеспеченный прочным и гибким покрытием.

Особенностью нового материала является его дешевизна в производстве, так как для его создания не требуется дополнительная обработка. Свитер, изготовленный из этого аэрогельевого текстиля, прошел успешное испытание на сохранение тепла при температуре до -20°C, превзойдя термоизолирующие свойства большинства естественных материалов, сообщает научный журнал Science.

Кроме того, проведенные испытания показали, что свитер из аэрогельевой ткани выдерживает 10 тыс. растягиваний без заметных повреждений. Ученые отмечают, что этот материал можно красить и подвергать различным обработкам без потери его уникальных свойств.