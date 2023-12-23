Ученые обнаружили способность лекарств от ВИЧ предотвращать склероз

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Каролинского института в Швеции опубликовали результаты исследования, в котором было обнаружено, что антиретровирусные препараты могут эффективно предотвращать развитие рассеянного склероза.

Фото: Global Look Press by Julia Pfeifer

Антиретровирусная терапия, используемая для лечения ВИЧ-инфекции, включающая два и более противовирусных препарата, была связана с значительным снижением риска развития рассеянного склероза.

Ученые проанализировали данные более чем 29 тысяч ВИЧ-инфицированных, используя популяционные базы данных Канады и Швеции, а также данные о здоровых людях. Сравнив частоту появления новых случаев рассеянного склероза среди ВИЧ-положительных и здоровых участников, они выявили, что у тех, кто проходил антиретровирусную терапию, риск развития заболевания снижался на 47%. У женщин с ВИЧ, принимавших антивирусные препараты, вероятность развития склероза была даже на 72% ниже, чем у общего населения, сообщает "Газета.Ru".

ВИЧ приводит к потере CD4+Т-клеток, ответственных за иммунитет. Эти клетки также содействуют развитию рассеянного склероза, вызывая воспаление головного и спинного мозга. Ученые предположили, что антиретровирусные препараты подавляют активность CD4+Т-клеток, что предотвращает развитие рассеянного склероза.