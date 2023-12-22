Черные дыры существовавшие на заре времен, могли пожирать звезды изнутри

5:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования намекают на то, что крошечные черные дыры, образованные во времена Большого Взрыва, могли быть захвачены звездами и теперь тайно таинственно скрываются в их глубинах. Мини-черные дыры, пролетевшие через просторы Вселенной вскоре после Большого Взрыва, могли стать пленниками звезд, и эти загадочные астрономические образования, возможно, продолжают существовать в ядрах звезд и по сей день, согласно новому исследованию.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Поиск следов: искусство обнаружения первичных черных дыр

Обнаружение этих пока гипотетических черных дыр, возникших как горячие, плотные облака материи, свернувшиеся в первые секунды после зарождения Вселенной, может помочь подтвердить теории о ее ранних этапах и происхождении черных дыр. Но, согласно авторам исследования, поиск тех звезд, которые смогли захватить быстро движущуюся черную дыру, представляет определенные трудности.

"Мы полагаем, что, если первичные черные дыры существуют, они обычно должны мчаться через галактику с огромной скоростью", — делится мнением ведущий автор, астрофизик Эрл Беллинджер из Института астрофизики Макса Планка в Германии. "Если они столкнутся со звездой, вероятно, они просто пройдут сквозь нее, как пуля. Но медленно двигающиеся черные дыры имеют шанс быть пленниками звезд. … И если так произойдет, мы сможем их выследить".

Судьба в объятиях: как звезда взаимодействует с черной дырой

Согласно мнению Беллинджера и его коллегам, представившим свою теорию в журнале The Astrophysical Journal, существует две возможности, если эти гипотетические мини-черные дыры оказались в звездной ловушке.

"Первая возможность заключается в том, что черная дыра настолько мала, что не оказывает влияния на звезду", — Черные дыры с очень малой массой не способны увеличить свою массу в течение жизни Вселенной, даже если они находятся внутри звезды. Вторая возможность — черная дыра достаточно массивна, чтобы эффективно расти, поглощая звезду", — говорит Беллинджер.

Когда звезда становится пищей для черной дыры: процесс каннибализма в звездах

Первичные черные дыры, предположительно, имеют массу в 100 000 раз меньшую, чем скрепка для бумаги, но более крупные экземпляры, приближающиеся к массе астероида или карликовой планеты, могут оказывать видимые эффекты в звездах, которые захватывают их как черные дыры. В таком случае, "каннибализм черной дыры", как называет его Беллинджер, приводит к тому, что черная дыра поедает звезду изнутри, заставляя ядро звезды испускать дополнительную энергию.

Это приводит к тому, что звезда раздувается, подобно красному гиганту, но без повышения температуры, что происходит в обычных красных гигантах, когда они исчерпывают водород в своих ядрах. Эти особые гиганты, известные как "красные отставшие", обнаружены более 500 штук.

Звезды Хокинга: связь между черными дырами и пульсациями звезд

Команда исследователей определила, что эти красные отставшие звезды могут быть потенциальными "звездами Хокинга" — звездами, питающимися маленькими черными дырами в своих ядрах, как предположил Стивен Хокинг еще в 1971 году. Присутствие черной дыры в центре звезд Хокинга может объяснить сложность в прогнозировании эволюции этих звезд.

Тайны космоса: первичные черные дыры в нашей Вселенной

Если первичные черные дыры действительно существуют, они могли бы проникнуть в нашу Вселенную, включая наше космическое пространство, утверждают исследователи. Их высокие скорости и крайне малые размеры могут объяснить, почему они так долго ускользали от научного внимания.

"Во-первых, найти черную дыру сложно, особенно типичную черную дыру с массой в несколько раз больше массы Солнца. Теперь речь идет о черной дыре размером с атом водорода и массой астероида!" — отмечает Беллинджер.

"Большинство первичных черных дыр, вероятно, блуждают вне пределов звезд и галактик. Вероятно, в Солнечной системе в любой момент времени существует не более одной".

Дальнейшие исследования питания звезд

Команда намерена продолжить исследование того, как черные дыры могут поглощать звезды изнутри, используя полученные знания для наблюдения за пульсациями кандидатов в звезды Хокинга и оценки вероятности наличия черных дыр в их ядрах. Открывая новые горизонты, эти исследования могут расширить наше понимание ранних этапов Вселенной и загадок черных дыр, скрытых в глубинах звездных просторов.