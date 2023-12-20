ADLC: Sony неправомерно отключала сторонние геймпады для PlayStation 4

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Французский антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence (ADLC) вынес решение о штрафе в размере €13,5 млн ($14,8 млн) в отношении японской компании Sony за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке игровых контроллеров. Это решение было оглашено на официальном сайте регулятора, сообщает Газета.Ru.

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Жалобу на Sony подала компания Subsonic, которая специализируется на производстве устройств для видеоигр. В результате проведенной проверки было выявлено, что Sony препятствовала использованию геймпадов от сторонних производителей с игровой приставкой Sony PlayStation 4 (PS4).

По информации ADLC, с ноября 2015 года Sony, с помощью обновлений операционной системы своей консоли, отключала любые нелицензированные контроллеры под предлогом борьбы с контрафактом.

Представители регулятора признали законность противодействия подделкам, однако отметили, что такие меры были несоразмерными, поскольку затронули не только нелегальные копии устройств Sony, но и геймпады добросовестных производителей.

ADLC уточнили, что непрозрачная политика лицензирования Sony не позволяла сторонним компаниям продавать PS4-совместимые контроллеры без участия в партнерской программе OLP. При этом японский технологический гигант отказывался разглашать критерии доступа к OLP и применял их по своему усмотрению.

Антимонопольный регулятор пришел к выводу, что сочетание этих двух факторов причинило ущерб как производителям, так и дистрибьюторам.