ADLC: Sony неправомерно отключала сторонние геймпады для PlayStation 4

Французский антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence (ADLC) вынес решение о штрафе в размере €13,5 млн ($14,8 млн) в отношении японской компании Sony за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке игровых контроллеров. Это решение было оглашено на официальном сайте регулятора, сообщает Газета.Ru.
Жалобу на Sony подала компания Subsonic, которая специализируется на производстве устройств для видеоигр. В результате проведенной проверки было выявлено, что Sony препятствовала использованию геймпадов от сторонних производителей с игровой приставкой Sony PlayStation 4 (PS4).
По информации ADLC, с ноября 2015 года Sony, с помощью обновлений операционной системы своей консоли, отключала любые нелицензированные контроллеры под предлогом борьбы с контрафактом.
Представители регулятора признали законность противодействия подделкам, однако отметили, что такие меры были несоразмерными, поскольку затронули не только нелегальные копии устройств Sony, но и геймпады добросовестных производителей.
ADLC уточнили, что непрозрачная политика лицензирования Sony не позволяла сторонним компаниям продавать PS4-совместимые контроллеры без участия в партнерской программе OLP. При этом японский технологический гигант отказывался разглашать критерии доступа к OLP и применял их по своему усмотрению.
Антимонопольный регулятор пришел к выводу, что сочетание этих двух факторов причинило ущерб как производителям, так и дистрибьюторам.
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