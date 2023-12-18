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В России создали устройство для экономии на отоплении помещений

1:52
Наука

Ученые из Саратова представили инновационное устройство для вентиляции помещений, способное значительно снизить расходы на отопление.

В России создали устройство для экономии на отоплении помещений
Фото: "Отопление" by Yudismoscow is licensed under CC BY-SA 3.0.

Разработка, выполненная в Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Ю. А. Гагарина, представляет собой специальное устройство для эффективного обмена теплом и влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха. Профессор Юрий Печенегов, один из разработчиков, отметил, что такой подход минимизирует энергозатраты на поддержание оптимальной температуры в помещении.

По словам представителей университета, использование данного устройства позволяет полностью избежать дополнительных платежей за отопление, особенно в теплоизолированных помещениях с достаточным количеством источников тепла. Разработка может быть применена как в жилых домах, так и в административных и производственных помещениях, что открывает перспективы для замены существующих систем централизованного отопления при широком внедрении.

Важным аспектом устройства является его способность регулировать параметры воздуха в вентилируемых помещениях, соответствуя санитарно-гигиеническим требованиям.

Устройство состоит из отсеков с теплообменными секциями и влагопередатчиками, и, что особенно значимо, оно предотвращает образование льда на поверхности теплопередачи даже при низких температурах.

Обмен влагой осуществляется с использованием капиллярно-пористых влагопроводов, что исключает высушивание воздуха и обеспечивает комфортные условия в помещении для различных пользователей, учитывая индивидуальные предпочтения по влажности воздуха.

Ранее сообщалось, что в России запустили производство материнских плат на отечественных процессорах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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