Ученые из Саратова представили инновационное устройство для вентиляции помещений, способное значительно снизить расходы на отопление.
Разработка, выполненная в Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Ю. А. Гагарина, представляет собой специальное устройство для эффективного обмена теплом и влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха. Профессор Юрий Печенегов, один из разработчиков, отметил, что такой подход минимизирует энергозатраты на поддержание оптимальной температуры в помещении.
По словам представителей университета, использование данного устройства позволяет полностью избежать дополнительных платежей за отопление, особенно в теплоизолированных помещениях с достаточным количеством источников тепла. Разработка может быть применена как в жилых домах, так и в административных и производственных помещениях, что открывает перспективы для замены существующих систем централизованного отопления при широком внедрении.
Важным аспектом устройства является его способность регулировать параметры воздуха в вентилируемых помещениях, соответствуя санитарно-гигиеническим требованиям.
Устройство состоит из отсеков с теплообменными секциями и влагопередатчиками, и, что особенно значимо, оно предотвращает образование льда на поверхности теплопередачи даже при низких температурах.
Обмен влагой осуществляется с использованием капиллярно-пористых влагопроводов, что исключает высушивание воздуха и обеспечивает комфортные условия в помещении для различных пользователей, учитывая индивидуальные предпочтения по влажности воздуха.
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