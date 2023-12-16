Ученые нашли на Марсе следы жизни в древнем озере

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Эти уникальные открытия предоставляют исследователям возможность изучать условия окружающей среды, существовавшие на Марсе три миллиарда лет назад. Марсоход Perseverance, направленный НАСА на Красную планету, успешно собрал образцы, которые могут содержать химический состав, поддерживающий органическую жизнь или указывающий на наличие живых организмов. В течение миссии в кратере Езеро диаметром 50 километров, ровер собрал 23 образца, из которых два привлекают особое внимание исследователей.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

В этих образцах обнаружено значительное количество мелкозернистого кремнезема и фосфатов, оба богаты карбонатами. Ученые предполагают, что наличие карбонатов указывает на образование минералов в водной среде, подходящей для сохранения органических молекул. Мелкозернистый кремнезем, в свою очередь, часто ассоциируется с местами, где обнаруживают окаменелости.

Эти образцы предоставят планетологам уникальную возможность изучить условия среды, существовавшие на Марсе более трех миллиардов лет назад, а также выявить возможные следы предшествующей жизни. Для последующего анализа образцы были упакованы в металлические трубки в рамках совместного проекта НАСА и Европейского космического агентства по доставке образцов на Землю, сообщает "В Татарстане".

Кратер Езеро, в котором осуществляется миссия Perseverance, сформировался примерно четыре миллиарда лет назад в результате столкновения с астероидом. Ученые также обнаружили, что дно кратера состоит из магматической породы, которая, вероятно, образовалась при застывании подземной магмы или извержении. Обнаруженные песчаник и аргиллит свидетельствуют о начале заполнения кратера водой сотни миллионов лет спустя. Ожидается, что полученные образцы помогут ученым глубже понять историю Марса и возможные следы живой материи на этой планете.