Ученые из Института исследования стресса и факультета психологии Стокгольмского университета провели исследование, которое показало, что откладывание утреннего пробуждения может оказаться полезным для здоровья. Опубликованный в Journal of Sleep Research (JSR) доклад описывает два эксперимента, в ходе которых ученые анализировали воздействие этой практики на организм.
Более половины людей, судя по предыдущим исследованиям, предпочитают откладывать пробуждение после первого сигнала будильника. Цель исследования заключалась в выяснении, несет ли такая привычка негативные последствия для здоровья, включая снижение мыслительных способностей, недосып, изменения настроения и прочее, сообщает "Газета.Ru".
Ученые провели два эксперимента с участием людей, которые вставали сразу после первого сигнала будильника, и тех, кто откладывал пробуждение на более позднее время. Особое внимание было уделено уровню кортизола, связанного со стрессом и вырабатываемого при пробуждении надпочечниками.
Результаты показали, что отложенное пробуждение не сказывается отрицательно на характеристиках сна. Однако интересно, что дремота в течение первых 30 минут после пробуждения улучшает мыслительные способности и не влияет на уровень кортизола.
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