Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
40-летняя Ксения Бородина вышла в свет в необычном вечернем образе от стилиста Алеко
Главу Росприроднадзора Якутии арестовали за превышение служебных полномочий
Сотрудники украинских военкоматов ворвались в термальный комплекс в Закарпатье
Финляндия столкнулась с большими проблемами после запрета импорта древесины из России
Звезда "Дома-2" Виктория Боня устроила зажигательные танцы в мини-платье
Чтоб кукуруза была вкусной, ее необязательно варить
Певица Надежда Бабкина потеряла сознание во время съёмок
В Крыму считают, что вернуть полуостров намерены только "киевские чиновники-утописты"
Хирург Бордан: Ожирение ведет к нескольким видам онкологии

Кофе нельзя пить сразу после сна

0:57
Еда

Специалист по сну Рекс Исап пояснил, почему пить кофе сразу после пробуждения не является лучшей практикой, как это делают миллионы людей.

Кофе нельзя пить сразу после сна
Фото: commons.wikimedia. org by Mandgjini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это связано с тем, что в момент пробуждения уровень кортизола, гормона стресса, уже повышен, что приводит к увеличению бдительности и появлению бодрствования. В связи с этим употребление кофеина в это время может вызвать обратный эффект и спровоцировать развитие толерантности к кофе.

Чтобы кофе действительно приносил бодрствование и энергию, рекомендуется употреблять напиток примерно через час после пробуждения. Кроме того, по мнению специалиста, после обеда также целесообразно пить кофе. Днем мозг вырабатывает аденозин, который сигнализирует о чувстве усталости и сонливости.

Сомнолог подчеркнул: "Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, создавая иллюзию бодрствования".

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали о необычной реакции России на резкое сокращение поставок газа в Европу

Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.

NetEase: поведение России после газового кризиса с ЕС стало сюрпризом для Запада
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Зима началась для Украины мощным ракетным ударом стратегической авиации РФ
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Президент Финляндии рассказал, как его шокировала оценка, данная Путиным Западу
В Китае рассказали, как Макрон поплатился за пренебрежение к России
В США признали провал наступательных операций ВСУ
В США признали провал наступательных операций ВСУ
Последние материалы
Финляндия столкнулась с большими проблемами после запрета импорта древесины из России
Звезда "Дома-2" Виктория Боня устроила зажигательные танцы в мини-платье
Чтоб кукуруза была вкусной, ее необязательно варить
Певица Надежда Бабкина потеряла сознание во время съёмок
В Крыму считают, что вернуть полуостров намерены только "киевские чиновники-утописты"
Хирург Бордан: Ожирение ведет к нескольким видам онкологии
Захарова связала просьбу супруги Зеленского о помощи Киеву с брендовыми бутиками
Ученые рассказали, какое питание снижает риск развития диабета
Иностранные учёные назвали главную угрозу человечества к 2050 году
Надо лишь провести тёркой по рыбе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников