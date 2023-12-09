Кофе нельзя пить сразу после сна

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Специалист по сну Рекс Исап пояснил, почему пить кофе сразу после пробуждения не является лучшей практикой, как это делают миллионы людей.

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Это связано с тем, что в момент пробуждения уровень кортизола, гормона стресса, уже повышен, что приводит к увеличению бдительности и появлению бодрствования. В связи с этим употребление кофеина в это время может вызвать обратный эффект и спровоцировать развитие толерантности к кофе.

Чтобы кофе действительно приносил бодрствование и энергию, рекомендуется употреблять напиток примерно через час после пробуждения. Кроме того, по мнению специалиста, после обеда также целесообразно пить кофе. Днем мозг вырабатывает аденозин, который сигнализирует о чувстве усталости и сонливости.