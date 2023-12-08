Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) неразрывно связано с рядом рисков и проблем, некоторые из которых могут быть недооценены, рассказывает читателям Pravda.Ru Senior Backend Developer в компании Revizto Алексей Каньков.
Фото: sciencetechniz.com
Внедрение ИИ повышает сложности вопросов этики и морали. ИИ-системы могут принимать решения, которые не всегда соответствуют человеческим ценностям или приводят к непредвиденным последствиям. Недостаточное внимание к этическим аспектам ИИ может привести к серьезным социальным проблемам.
Сложные ИИ-системы могут стать объектами злоумышленников, которые могут использовать их для злонамеренных целей. Недооценка рисков в области кибербезопасности может привести к утечкам конфиденциальных данных или злоупотреблению ИИ в кибератаках.
Зависимость от ИИ может привести к проблемам, если системы выходят из строя или перестают функционировать. Если у организации или общества нет альтернативных планов или резервных решений, отключение ИИ может привести к серьезным проблемам и простоям.
Распространенный страх заключается в том, что автоматизация и внедрение ИИ могут привести к утрате рабочих мест для людей. Недооценка этого риска может привести к социальным и экономическим последствиям, если не будут приняты меры для поддержки переквалификации и адаптации.
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