Эксперт перечислил основные риски внедрения ИИ

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) неразрывно связано с рядом рисков и проблем, некоторые из которых могут быть недооценены, рассказывает читателям Pravda.Ru Senior Backend Developer в компании Revizto Алексей Каньков.

Фото: sciencetechniz.com

Внедрение ИИ повышает сложности вопросов этики и морали. ИИ-системы могут принимать решения, которые не всегда соответствуют человеческим ценностям или приводят к непредвиденным последствиям. Недостаточное внимание к этическим аспектам ИИ может привести к серьезным социальным проблемам.

Сложные ИИ-системы могут стать объектами злоумышленников, которые могут использовать их для злонамеренных целей. Недооценка рисков в области кибербезопасности может привести к утечкам конфиденциальных данных или злоупотреблению ИИ в кибератаках.

Зависимость от ИИ может привести к проблемам, если системы выходят из строя или перестают функционировать. Если у организации или общества нет альтернативных планов или резервных решений, отключение ИИ может привести к серьезным проблемам и простоям.

Распространенный страх заключается в том, что автоматизация и внедрение ИИ могут привести к утрате рабочих мест для людей. Недооценка этого риска может привести к социальным и экономическим последствиям, если не будут приняты меры для поддержки переквалификации и адаптации.