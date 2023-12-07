В России разработали самостерилизующиеся ткани для защиты от вирусов

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Института неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ СО РАН) разработали новые самостерилизующиеся ткани. Данная технология является инновацией, она предназначена для того, чтобы защитить поверхности от патологичных микроорганизмов, бактерий. Эти ткани могут положительно сказаться на борьбе с вирусами, сообщает РИА Новости.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Valeri Pizhanski is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.

Фотоактивный компонент, добавленный к ткани, является одним из основных элементов. Данный компонент содержит кластерные комплексы, которые состоят из атомов молибдена. Отмечается, что элементы взаимодействуют с тканью активно даже после частой стирки. Это значит, что ткань обладает долговечными самостерилизующимися свойствами.

Ранее мы сообщали о том, что производство автомобилей, также как и производство любой другой техники, представляет собой процесс, который не является экологически чистым. Используемые материалы не только не благоприятны для окружающей среды, но также могут оказывать негативное воздействие на здоровье владельцев автомобилей, особенно в контексте закрытого пространства — салона автомобиля.