В России разработали самостерилизующиеся ткани для защиты от вирусов

Your browser does not support the audio element.

Ученые Института неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ СО РАН) разработали новые самостерилизующиеся ткани. Данная технология является инновацией, она предназначена для того, чтобы защитить поверхности от патологичных микроорганизмов, бактерий. Эти ткани могут положительно сказаться на борьбе с вирусами, сообщает РИА Новости.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Valeri Pizhanski is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.