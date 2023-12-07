Ученые СКФУ разработали нейросеть для более точной диагностики рака кожи

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали инновационную нейросеть для выявления рака кожи, которая снижает вероятность ошибочных диагнозов. Эта разработка представляет собой вспомогательный инструмент диагностики, направленный на уменьшение человеческого влияния при принятии медицинских решений и повышения точности выявления заболевания.

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Мультимодальная нейросетевая система, разработанная в СКФУ, классифицирует онкологические поражения кожи, учитывая несбалансированные дерматологические данные. Этот инновационный подход, как отмечают авторы, позволяет снизить количество ошибочных прогнозов, используя модифицированную функцию перекрестных энтропийных потерь и анализируя гетерогенные дерматологические данные с предварительной очисткой волосяных структур.

По результатам тестирования, проведенного в СКФУ, точность распознавания системы по десяти диагностическим категориям составила 85,2%, превосходя точность визуальной диагностики практикующих врачей на 15 процентных пунктов при распознавании пигментных поражений кожи, сообщают РИА Новости.

Утверждается, что российская система превосходит зарубежные аналоги из Германии, Австрии и КНР. Ученые подчеркивают, что использование этой системы врачами-дерматологами в качестве вспомогательного метода диагностики позволит снизить человеческий фактор, сократить количество ошибочных диагнозов и повысить точность раннего выявления рака кожи.

Создатели планируют дальнейшее усовершенствование системы, включая построение более сложных ансамблевых систем нейросетевого анализа дерматологических данных.

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