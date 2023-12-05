Модель искусственного интеллекта может определить, подвержены ли вы высокому риску рака легких

3:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Новые исследования показывают, что искусственный интеллект (ИИ) может определить, есть ли у некурящего человека высокий риск развития рака легких, изучив всего одно рентгеновское изображение.

Фото: openverse by Adrian Barnes is licensed under CC BY 2.0

"Этот инструмент искусственного интеллекта открывает возможности для оппортунистического скрининга некурящих людей с высоким риском рака легких, используя уже имеющиеся рентгеновские снимки грудной клетки", — отметил доктор Майкл Т. Лу, содиректор Исследовательского центра сердечно-сосудистой визуализации в Массачусетсе, в заявлении больницы общего профиля.

Это важно, поскольку Национальная комплексная онкологическая сеть (NCCN) рекомендует проводить компьютерную томографию рака легких только тем, у кого риск развития рака легких составляет 1,3% или выше в течение шести лет, что в настоящее время включает курильщиков или тех, у кого есть семейный анамнез рака легких.

Однако, согласно Американскому онкологическому обществу, от 10 до 20% случаев рака легких возникают у некурящих. Поскольку врачи не могут предсказать, какие некурящие люди подвергаются наибольшему риску развития рака легких, они были исключены из федеральных рекомендаций по скринингу.

В ходе нового исследования ученые проверили свою модель искусственного интеллекта, CXR Lung-Risk, на тысячах рентгенограмм грудной клетки некурящих в возрасте от 55 до 74 лет. ИИ определил, что 28% из них имеют высокий риск развития рака легких.

Из этой группы высокого риска почти у 3 из 100 в течение шести лет развился рак легких, что более чем вдвое превышает минимальный порог для рекомендации скрининга. Исследователи представили свои результаты на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), которое проходило с 26 по 30 ноября.

CXR Lung-Risk - это модель глубокого обучения, которая учится распознавать закономерности исходя из опыта системы, аналогично тому, как учатся люди. Алгоритм обучили на 147 497 рентгеновских снимках грудной клетки, сделанных в ходе исследования по скринингу рака простаты, легких, прямой кишки и яичников (PLCO) в период с 1993 по 2001 год. Затем ИИ проанализировал рентгеновские снимки, сделанные в период с 2013 по 2014 год, у 17 407 некурящих, чтобы определить вероятность будущего диагноза, разделив их на группы низкого, среднего и высокого риска.

У 2,9% пациентов из группы высокого риска, у которых развился рак легких, риск развития рака легких был в 2,1 раза выше по сравнению с группой низкого риска. Они также значительно превышали порог риска в 1,3%, который рекомендует проводить скрининг.

"Поскольку уровень курения сигарет снижается, подходы к раннему выявлению рака легких у некурящих станут более важными", — подчеркнул Майкл Т. Лу.