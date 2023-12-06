Солнце сделает Землю непригодной для жизни: учёные рассказали о возможной судьбе планеты

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Примерно через миллиард лет Солнце претерпит изменения, становясь крупнее, ярче и жарче, что, возможно, сделает Землю непригодной для жизни. Впрочем, согласно новому теоретическому исследованию, существует вероятность, что случайное столкновение с проходящей звездой может изменить судьбу нашей планеты. Такие столкновения могут перевести Землю на более холодную орбиту или даже помочь ей полностью покинуть Солнечную систему. Однако, следует отметить, что шансы на подобные события крайне малы.

Фото: openverse by NASA Johnson is licensed under Public Domain Mark 1.0

В настоящее время Земля находится в обитаемой зоне Солнца, внутри которой планеты способны поддерживать жидкую воду. Однако с течением времени эта зона будет расширяться в результате роста Солнца, выталкивая Землю из нее. Это может привести к тому, что жидкая вода, и, следовательно, жизнь, исчезнет задолго до того, как Солнце станет красным гигантом и поглотит Землю через 5 миллиардов лет.

Исследователи рассматривают возможность того, что Земля может быть изгнана со своей орбиты в результате встречи с проходящей звездой. Они создали модели, показывающие, как поведет себя Солнечная система, если звезда пройдет мимо нее в течение следующего миллиарда лет. В нескольких сценариях Земля покидала свою орбиту, перемещаясь на более дальнюю и холодную траекторию. В других случаях она могла приземлиться в облаке Оорта, сферической оболочке ледяных объектов в самом дальнем краю Солнечной системы.

Удивительно, что в некоторых симуляциях блуждающая звезда могла гравитационно захватить Землю, помещая ее на новую орбиту, получающую достаточно энергии для поддержания жидкой воды. Тем не менее, исследователи подчеркивают, что вероятность этого сценария всего лишь 1 к 35 000, что сравнимо с шансами случайным образом вытащить пиковый туз из двух отдельных колод карт и одновременно выбросить 10 на двух кубиках.

Учёные предлагают искать решения в изменении орбиты Земли или в блокировании части поступающей энергии от Солнца. Все же большинство симуляций не показывают существенных изменений в орбитах планет Солнечной системы, демонстрируя, что влияние мимолетных звезд всё равно остается маловероятным.