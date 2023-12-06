Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты составили список автомобилей, на которые жалуются все владельцы
Актриса Безрукова поздравила своего погибшего сына с днем рождения
Политолог Осташко: Киев будет русским городом. Вопрос только в том, каким путём
Гинеколог Волкова назвала связь хронического цистита и стресса
Сбежавшая из России Вера Брежнева теряет последний бизнес: чтобы его оставить, придется вернуться в страну
Странный объект, зажатый между Сатурном и Ураном, трансформируется на наших глазах
Байден опасается вторжения РФ в страны НАТО
Экс-депутат Рады Илья Кива был убит из огнестрельного оружия
Сбежавшая к жениху в Калмыкию 14-летняя девочка нашлась

Солнце сделает Землю непригодной для жизни: учёные рассказали о возможной судьбе планеты

2:32
Наука

Примерно через миллиард лет Солнце претерпит изменения, становясь крупнее, ярче и жарче, что, возможно, сделает Землю непригодной для жизни. Впрочем, согласно новому теоретическому исследованию, существует вероятность, что случайное столкновение с проходящей звездой может изменить судьбу нашей планеты. Такие столкновения могут перевести Землю на более холодную орбиту или даже помочь ей полностью покинуть Солнечную систему. Однако, следует отметить, что шансы на подобные события крайне малы.

Солнце сделает Землю непригодной для жизни: учёные рассказали о возможной судьбе планеты
Фото: openverse by NASA Johnson is licensed under Public Domain Mark 1.0

В настоящее время Земля находится в обитаемой зоне Солнца, внутри которой планеты способны поддерживать жидкую воду. Однако с течением времени эта зона будет расширяться в результате роста Солнца, выталкивая Землю из нее. Это может привести к тому, что жидкая вода, и, следовательно, жизнь, исчезнет задолго до того, как Солнце станет красным гигантом и поглотит Землю через 5 миллиардов лет.

Исследователи рассматривают возможность того, что Земля может быть изгнана со своей орбиты в результате встречи с проходящей звездой. Они создали модели, показывающие, как поведет себя Солнечная система, если звезда пройдет мимо нее в течение следующего миллиарда лет. В нескольких сценариях Земля покидала свою орбиту, перемещаясь на более дальнюю и холодную траекторию. В других случаях она могла приземлиться в облаке Оорта, сферической оболочке ледяных объектов в самом дальнем краю Солнечной системы.

Удивительно, что в некоторых симуляциях блуждающая звезда могла гравитационно захватить Землю, помещая ее на новую орбиту, получающую достаточно энергии для поддержания жидкой воды. Тем не менее, исследователи подчеркивают, что вероятность этого сценария всего лишь 1 к 35 000, что сравнимо с шансами случайным образом вытащить пиковый туз из двух отдельных колод карт и одновременно выбросить 10 на двух кубиках.

Учёные предлагают искать решения в изменении орбиты Земли или в блокировании части поступающей энергии от Солнца. Все же большинство симуляций не показывают существенных изменений в орбитах планет Солнечной системы, демонстрируя, что влияние мимолетных звезд всё равно остается маловероятным.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Последние материалы
Станцевавший на концерте Шамана мальчик расстроился, что артист его не заметил
Мозговая Анатомия ПТСР: как гиппокамп и задняя поясная извилина обрабатывают грустные воспоминания
Политолог Марков: Илью Киву могли убить по приказу Зеленского или Буданова
В США призвали заменить Россию в Совбезе ООН другой страной
Джонсон планировал рейд спецназа в Нидерланды за вакциной от коронавируса
Ученые смогли благодаря видеоигре лишить детей страха уколов
Превышение ключевого порога глобального потепления неизбежно, поскольку выбросы углекислого газа достигли рекордного уровня
Певица Ханна заявила, что родила второго ребёнка в Дубае из-за чувства патриотизма
В США назвали главное разочарование американского ВПК
Косметолог рассказала о способах освежить лицо к Новому году: пилинг и массаж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников