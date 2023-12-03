Ученые нашли связь между клубникой и улучшением работы мозга

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования, проведенные учеными с кафедры психиатрии и поведенческой нейронауки Университета Цинциннати в штате Огайо, США, выявили потенциальные пользы употребления клубники для улучшения когнитивных функций человека и борьбы с депрессией. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале MPDI.

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Продолжительность исследования составила 12 недель, в течение которых ученые поделили испытуемых среднего возраста на две группы. Одна из групп ежедневно употребляла растворимый в воде порошок из клубники, что, согласно результатам, привело к улучшению когнитивных способностей участников по сравнению с контрольной группой. В частности, отмечено улучшение памяти и исполнительных функций.

Также в ходе эксперимента был проведен тест Бека, используемый для выявления симптомов депрессии. Результаты указывают на более положительное настроение у группы, потреблявшей клубничный порошок, по сравнению с контрольной группой. Ученые связывают эти изменения с высоким содержанием антоцианов в клубнике — растительных пигментов, которые придают ягоде характерный цвет.

Исследователи также подчеркивают, что антоцианы могут снижать риск развития деменции.