Научные исследования, проведенные учеными с кафедры психиатрии и поведенческой нейронауки Университета Цинциннати в штате Огайо, США, выявили потенциальные пользы употребления клубники для улучшения когнитивных функций человека и борьбы с депрессией. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале MPDI.
Продолжительность исследования составила 12 недель, в течение которых ученые поделили испытуемых среднего возраста на две группы. Одна из групп ежедневно употребляла растворимый в воде порошок из клубники, что, согласно результатам, привело к улучшению когнитивных способностей участников по сравнению с контрольной группой. В частности, отмечено улучшение памяти и исполнительных функций.
Также в ходе эксперимента был проведен тест Бека, используемый для выявления симптомов депрессии. Результаты указывают на более положительное настроение у группы, потреблявшей клубничный порошок, по сравнению с контрольной группой. Ученые связывают эти изменения с высоким содержанием антоцианов в клубнике — растительных пигментов, которые придают ягоде характерный цвет.
Исследователи также подчеркивают, что антоцианы могут снижать риск развития деменции.
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