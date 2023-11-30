Сок из цитрусов помог переработать батарейки

Ученые из Национальной лаборатории Оук-Ридж предложили метод, позволяющий экологически безопасно утилизировать литий-ионные батареи. Забудьте о сжигании и токсичных химикалах — решение находится в применении органической кислоты, полученной из цитрусовых, и этиленгликоля. Этот прорывной процесс, эффективный и экологически чистый, заключается в погружении отработанных батарей в указанный раствор, легко извлекая металлы, такие как кобальт и литий, из катода.

Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

Эта технология, обладающая почти 100% эффективностью выщелачивания без примесей, позволяет извлекать более 96% кобальта за рекордно короткое время, и все это без обычного химического балансирования. Этот метод не только сокращает затраты за счет отсутствия необходимости в дополнительных химикатах, но и открывает новые перспективы для более полной рециклизации ключевых материалов для батарей.

Галилео. Эксперимент. Лимон-батарейка