Эксперт Руснак порекомендовал заряжать телефон до 80-90 процентов, а не 100

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак рассказал, что следует избегать разряда батареи телефона до нуля. Необходимо ставить устройство на зарядку, когда уровень заряда составляет 10-20 процентов.

Фото: Официальный Telegram-канал РОСА Мобайл by https://t.me/rosaphone

"Не нужно каждый раз заряжать телефон до 100 процентов — современные устройства уже предоставляют настройку с остановкой заряда на уровне 80 или 90 процентов ёмкости", — прокомментировал Руснак в беседе с РИА Новости.

Он также указывает на важность использования оригинальных зарядных устройств. Неоригинальные не проходят необходимую сертификацию и тестирование, что может привести к повышенному износу аккумулятора или даже к короткому замыканию.

Стереотип о том, что телефон нужно полностью разряжать до нуля перед зарядкой, устарел, указал Руснак. Современные смартфоны лучше заряжать, когда уровень заряда составляет около 10-20 процентов.

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