Ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак рассказал, что следует избегать разряда батареи телефона до нуля. Необходимо ставить устройство на зарядку, когда уровень заряда составляет 10-20 процентов.
"Не нужно каждый раз заряжать телефон до 100 процентов — современные устройства уже предоставляют настройку с остановкой заряда на уровне 80 или 90 процентов ёмкости", — прокомментировал Руснак в беседе с РИА Новости.
Он также указывает на важность использования оригинальных зарядных устройств. Неоригинальные не проходят необходимую сертификацию и тестирование, что может привести к повышенному износу аккумулятора или даже к короткому замыканию.
Стереотип о том, что телефон нужно полностью разряжать до нуля перед зарядкой, устарел, указал Руснак. Современные смартфоны лучше заряжать, когда уровень заряда составляет около 10-20 процентов.
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