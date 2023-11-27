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Американские учёные назвали четыре способа сконцентрироваться во время работы

1:12
Наука

В Университете штата Оттава в США предложили четыре совета по повышению концентрации во время работы.

Американские учёные назвали четыре способа сконцентрироваться во время работы
Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Первый совет заключается в создании удобного рабочего пространства. Подчеркивается, что правильное место для занятий может существенно повлиять на уровень вовлеченности в учебный или трудовой процесс, поэтому важно выделить помещение или уголок, предназначенный исключительно для этих целей.

Второй совет предлагает использовать инструментальную музыку для улучшения концентрации. Однако отмечается, что эффективность этого метода зависит от выбора именно инструментальных композиций, и слушание песен может оказаться контрпродуктивным.

Третий совет направлен на предотвращение отвлекающих факторов, сообщает "Газета.Ru".

Дополнительно предлагается "метод помидора" для тех, кто испытывает трудности с поддержанием концентрации на протяжении продолжительного времени. Этот метод включает короткие рабочие интервалы по 25 минут, с последующими пяти минутами перерыва, в течение которых рекомендуется полностью переключиться на другую деятельность.

Как я восстановил способность к концентрации.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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