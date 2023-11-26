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EJN: ультра-обработанные продукты могут вызывать рак горла и пищевода

1:33
Наука

Употребление больших количеств ультра-переработанных продуктов связано с повышенным риском развития рака верхних отделов пищеварительного тракта, таких как горло и пищевод. К этому выводу пришли исследователи из университета Бристоля, Великобритания. Анализируя данные о питании и образе жизни более 450 тысяч взрослых, они обнаружили, что те, кто употреблял ультра-обработанные продукты чаще, имели на 24% выше риск развития аденокарциномы пищевода. Эта форма рака характеризуется образованием опухолей в железистых клетках, которые вырабатывают слизь.

EJN: ультра-обработанные продукты могут вызывать рак горла и пищевода
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ультра-обработанные продукты включают в себя сладкие газированные напитки, сухие завтраки, чипсы, шоколад, мороженое и фастфуд. Эти продукты производятся в промышленных условиях с применением консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов. Результаты исследования также показали, что употребление такой пищи связано с увеличением вероятности развития рака горла и полости рта на 23%.

Для полного понимания механизмов связи между ультра-обработанными продуктами и риском рака требуются дополнительные исследования. Ученые предполагают, что повышенный риск может быть связан с эмульгаторами и искусственными подсластителями, содержащимися в таких продуктах, а также возможно с воздействием веществ, присутствующих в их пластиковой упаковке.

«Ультра-обработанные» продукты могут увеличить риск рака (подкаст)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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