Космическое пространство представляет собой пустоту, где отсутствуют запахи. Несмотря на это, некоторые космонавты заметили, что вернувшись из открытого космоса из их скафандров исходили специфические ароматы.
Астронавт из США Дон Петтит поделился впечатлениями, что после пребывания в открытом космосе он ощущал сладковатый запах металла, который напоминал ему дым от сварочного аппарата.
Другие космонавты и ученые подтвердили наблюдения Петтита, отмечая различные ароматы после выхода в открытый космос. Кто-то ощущал запах горячего металла, а кто-то выделял запах озона. Ещё другие ощущали аромат орехов и тормозных колодок. В каждом случае отмечался особый букет ароматов в космосе, хотя во всех случаях присутствовала нотка горелого запаха, сообщает "hibiny".
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