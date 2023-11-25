Ученые рассказали всем, чем пахнет в космосе

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Космическое пространство представляет собой пустоту, где отсутствуют запахи. Несмотря на это, некоторые космонавты заметили, что вернувшись из открытого космоса из их скафандров исходили специфические ароматы.

Фото: Openverse by Hopeful in NJ is licensed under CC BY-NC 2.0

Астронавт из США Дон Петтит поделился впечатлениями, что после пребывания в открытом космосе он ощущал сладковатый запах металла, который напоминал ему дым от сварочного аппарата.

Другие космонавты и ученые подтвердили наблюдения Петтита, отмечая различные ароматы после выхода в открытый космос. Кто-то ощущал запах горячего металла, а кто-то выделял запах озона. Ещё другие ощущали аромат орехов и тормозных колодок. В каждом случае отмечался особый букет ароматов в космосе, хотя во всех случаях присутствовала нотка горелого запаха, сообщает "hibiny".

Чем пахнет космос? [Plushkin]