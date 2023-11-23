Исследование ученых из Университета Портсмута выявило влияние сна, уровня кислорода и физических упражнений на когнитивные способности.
Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, но 40 процентов населения мира не соблюдают этот режим. Хроническое недосыпание может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, нейродегенеративным расстройствам и депрессии.
Исследование включало два эксперимента с участием 24 человек. В первом эксперименте люди спали всего пять часов в течение трех дней, что приводило к противоречивым результатам влияния недосыпа на когнитивные способности. Однако упражнения умеренной интенсивности улучшали производительность в обоих случаях.
Во втором эксперименте участники провели ночь без сна и находились в условиях низкого уровня кислорода. Физические упражнения продолжали улучшать когнитивные функции даже при недостатке кислорода.
Предполагается, что улучшение когнитивных способностей из-за физических упражнений (хотя бы 20 минут) может быть связано с изменениями в уровне гормонов, регулирующих мозг, и другими психофизиологическими факторами. Результаты исследования указывают на необходимость рассматривать когнитивные способности как результат скоординированных процессов в различных областях мозга, а не только в префронтальной коре.
Исследование опубликовано в журнале Physiology & Behavior.
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