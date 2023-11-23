Учёные обнаружили пользу физических упражнений при недостатке сна

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование ученых из Университета Портсмута выявило влияние сна, уровня кислорода и физических упражнений на когнитивные способности.

Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, но 40 процентов населения мира не соблюдают этот режим. Хроническое недосыпание может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, нейродегенеративным расстройствам и депрессии.

Исследование включало два эксперимента с участием 24 человек. В первом эксперименте люди спали всего пять часов в течение трех дней, что приводило к противоречивым результатам влияния недосыпа на когнитивные способности. Однако упражнения умеренной интенсивности улучшали производительность в обоих случаях.

Во втором эксперименте участники провели ночь без сна и находились в условиях низкого уровня кислорода. Физические упражнения продолжали улучшать когнитивные функции даже при недостатке кислорода.

Предполагается, что улучшение когнитивных способностей из-за физических упражнений (хотя бы 20 минут) может быть связано с изменениями в уровне гормонов, регулирующих мозг, и другими психофизиологическими факторами. Результаты исследования указывают на необходимость рассматривать когнитивные способности как результат скоординированных процессов в различных областях мозга, а не только в префронтальной коре.

Исследование опубликовано в журнале Physiology & Behavior.

Ранее сообщалось, что сон улучшает память.

Где заканчивается польза в занятиях спортом. Как не навредить себе тренировками