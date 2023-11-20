Профессор Валерий Даниленко из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН подчеркнул важность микробиома кишечника, описывая его как "второй мозг человека".
Это подтверждается результатами 15-летних исследований, где выявлена способность микробиома производить нейромедиаторы и гормоны, аналогичные тем, что вырабатывается головным мозгом, такие как дофамин и серотонин.
Как сообщает "Российская газета", Даниленко также подчеркнул, что микробиом может оказывать влияние на гематоэнцефалический барьер, заключив, что "второй мозг в кишечнике признан научным фактом" и представляет собой еще один важный орган человеческого организма.
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