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Профессор РАН Даниленко назвал кишечник "вторым мозгом человека"

0:51
Наука

Профессор Валерий Даниленко из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН подчеркнул важность микробиома кишечника, описывая его как "второй мозг человека".

Профессор РАН Даниленко назвал кишечник "вторым мозгом человека"
Фото: Openverse by Double--M is licensed under CC BY 2.0

Это подтверждается результатами 15-летних исследований, где выявлена способность микробиома производить нейромедиаторы и гормоны, аналогичные тем, что вырабатывается головным мозгом, такие как дофамин и серотонин.

Как сообщает "Российская газета", Даниленко также подчеркнул, что микробиом может оказывать влияние на гематоэнцефалический барьер, заключив, что "второй мозг в кишечнике признан научным фактом" и представляет собой еще один важный орган человеческого организма.

Ранее гастроэнтеролог заявил, что полуфабрикаты повышают риск развития рака кишечника.

Кишечник — первый мозг! Кто нами управляет, пищевая наркомания и как победить стресс? Д-р Масгутов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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