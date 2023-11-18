Специалист рассказал, какие продукты могут спровоцировать рак кишечника

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, чем опасны полуфабрикаты.

Фото: http:// www.publicdomainpictures.net

По мнению специалиста, больший вред для кишечника могут причинить полуфабрикаты. Применение таких продуктов в пищу чаще двух раз в день грозит развитием воспалений. Об этом врач заявил в интервью на YouTube-канале "Коллектив".

"Готовый продукт, который надо только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу, чтобы она не теряла свои свойства, была вкуснее, больше, дешевле и так далее. За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными", — заявил врач.

Гастроэнтеролог отметил, что наибольший вред организму несёт жареная готовая еда. Ведь для приготовления подобного блюда производители нередко берут масло, которое уже было использовано при жарке других продуктов.