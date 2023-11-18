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Специалист рассказал, какие продукты могут спровоцировать рак кишечника

0:57
Здоровье

Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, чем опасны полуфабрикаты.

Специалист рассказал, какие продукты могут спровоцировать рак кишечника
Фото: http:// www.publicdomainpictures.net

По мнению специалиста, больший вред для кишечника могут причинить полуфабрикаты. Применение таких продуктов в пищу чаще двух раз в день грозит развитием воспалений. Об этом врач заявил в интервью на YouTube-канале "Коллектив".

"Готовый продукт, который надо только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу, чтобы она не теряла свои свойства, была вкуснее, больше, дешевле и так далее. За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными", — заявил врач.

Гастроэнтеролог отметил, что наибольший вред организму несёт жареная готовая еда. Ведь для приготовления подобного блюда производители нередко берут масло, которое уже было использовано при жарке других продуктов.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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