Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, чем опасны полуфабрикаты.
По мнению специалиста, больший вред для кишечника могут причинить полуфабрикаты. Применение таких продуктов в пищу чаще двух раз в день грозит развитием воспалений. Об этом врач заявил в интервью на YouTube-канале "Коллектив".
"Готовый продукт, который надо только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу, чтобы она не теряла свои свойства, была вкуснее, больше, дешевле и так далее. За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными", — заявил врач.
Гастроэнтеролог отметил, что наибольший вред организму несёт жареная готовая еда. Ведь для приготовления подобного блюда производители нередко берут масло, которое уже было использовано при жарке других продуктов.
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