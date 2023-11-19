Учёные предупредили о новой космической угрозе вымирания человечества

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне выявили еще одно потенциальное опасное космическое явление, которое может представлять угрозу для всей жизни на Земле.

Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Речь идет о килонове — взрыве, возникающем при столкновении двух нейтронных звезд. Исследование на эту тему было опубликовано в научном журнале Astrophysics.

Согласно расчетам ученых, слияние нейтронных звезд на расстоянии около 36 световых лет от Земли может вызвать выброс излучения достаточной мощности, способного добраться до нашей планеты и стать причиной массового вымирания.

"Нейтронные звезды могут существовать в двойных системах, и когда они сливаются, происходит редкое, но впечатляющее событие", — приводит слова руководителя научной группы Хейла Перкинса Sputnik.

Астрономы установили, что при формировании килоновы с обеих сторон слияния возникают узкие струи, известные как джеты, состоящие из гамма-лучей. Эти струи способны уничтожить жизнь на своем пути в пределах 279 световых лет.

Тем не менее радиус действия джетов ограничен, и вероятность того, что Земля окажется в зоне их прямого воздействия, крайне невелика.

Что такое Килоновая?