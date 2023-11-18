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Тайны снов: разгадка загадочных импульсов мозга

2:09
Наука

Мозг, оказывается, является мастером формирования удивительных образов в момент отдыха. Но что, собственно, эти сны означают?

Тайны снов: разгадка загадочных импульсов мозга
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Практически каждый человек на Земле переживает сновидения, будь то абсурдные, сюрреалистичные или лишенные логики. Один сон может быть полным хаосом, в то время как другой представляет из себя что-то совершенно обыденное.

Древние греки считали сны посланиями богов и умерших предков, в то время как китайцы стремились расшифровать в них будущее.

Зигмунд Фрейд пытался разгадать тайны сновидений, придавая им свою интерпретацию. Вода, по его мнению, символизировала рождение, а путешествия во сне предвестие смерти. Одежда говорила о чувстве уязвимости, а мыши — о детях.

Существует несколько теорий, пытающихся объяснить природу снов. Теория эмоциональной регуляции связывает сны с реальными переживаниями человека. Согласно этой теории, сновидения помогают человеку решить проблемы и защищают его от внешних факторов.

Гипотеза активации-синтеза предполагает, что мозг создает химические соединения и вплетает их в сон, пытаясь объединить их в связанную картину. Сны становятся своего рода "отходами" деятельности мозга.

Теория обработки информации рассматривает сновидения как механический процесс. Здесь мозг сравнивается с компьютером, выполняющим конкретные задачи и обучающимся.

Теория самоорганизующейся модели биологических систем углубляется в изучение когнитивных процессов, исходя из предыдущей идеи о мозге как биологической системе.

Теория симуляции угроз сравнивает сон с ролевой игрой, где показываются сценарии выживания, подготавливая человека к предстоящим испытаниям.

Таким образом, сны оказываются не только таинственным миром во сне, но и своего рода отражением внутренних и внешних процессов человеческого организма.

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Как вырастить новые нейроны и как мозг сам себя лечит / #ТЕДсаммари
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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