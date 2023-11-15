Анализ крови 100-летних людей показал, что у них были более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Анализируя образ жизни, пищевые привычки и психическое состояние людей, достигших столетнего возраста, исследователи выявили особенности состава и свойств их крови. Последнее исследование проводило анализ 12 маркеров, связанных с воспалением, обменом веществ, функцией печени и почек, а также анемией. Результаты работ учёных опубликованы в GeroScience.

Фото: Префектура Можайского района г. Москва

В этом масштабном исследовании, в котором участвовали 44 тысячи человек, выявлен уровень мочевой кислоты как индикатор воспаления, показатели холестерина и сахара, характеризующие метаболический статус, а также маркеры печени, уровни железа и креатинина, связанного с функцией почек, и альбумина.

Результаты работ специалистов указали на более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты у тех, кто дожил до 100 лет. Показатели сахара в крови у долгожителей не превышал 6,5, а уровень креатинина не был более 125.

Вывод заключается в том, что у людей с низким уровнем железа, крайне низким общим холестерином и высокими показателями сахара, креатинина и мочевой кислоты есть меньше шансов дожить до столетия.

Исследователи также подчёркивают связь между метаболическим здоровьем, питанием и уникальной продолжительностью жизни. Учёные выделяют важность отслеживания состояния почек и печени, уровней глюкозы и мочевой кислоты.

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