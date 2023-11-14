На видео попало появление острова в Тихом океане после извержения вулкана

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Извержение вулкана, находящегося под водой, привело к возникновению нового острова в Тихом океане.

Рождение острова в Тихом океане

По информации Daily Mail, он появился рядом с японским островом Ио, который расположен на 1,2 тысячи километров южнее Токио.

Отмечается, что в конце октября 2023 года учёные заметили, что в Тихом океане начинается извержение вулкана.

Затем японским журналистам удалось запечатлеть возникновение острова. Они сняли уникальные кадры, пролетев над океаном на вертолёте. Репортёры The Asahi Shimbun Company рассказали, что камни и лава взлетали вверх, преодолевая расстояние более 50 метров от воды.

После охлаждения и застывания магмы стал образовываться новый 100-метровый остров, уточнили журналисты. При этом они добавили, что в случае продолжения вулканического извержения этот остров сольётся с Ио.

Ранее эксперты портала ScienceAlert сообщили, что ураган "Отис", который недавно обрушился на побережье Тихого океана в Мексике, может предвещать крупные природные катастрофы.