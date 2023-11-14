Извержение вулкана, находящегося под водой, привело к возникновению нового острова в Тихом океане.
По информации Daily Mail, он появился рядом с японским островом Ио, который расположен на 1,2 тысячи километров южнее Токио.
Отмечается, что в конце октября 2023 года учёные заметили, что в Тихом океане начинается извержение вулкана.
Затем японским журналистам удалось запечатлеть возникновение острова. Они сняли уникальные кадры, пролетев над океаном на вертолёте. Репортёры The Asahi Shimbun Company рассказали, что камни и лава взлетали вверх, преодолевая расстояние более 50 метров от воды.
После охлаждения и застывания магмы стал образовываться новый 100-метровый остров, уточнили журналисты. При этом они добавили, что в случае продолжения вулканического извержения этот остров сольётся с Ио.
Ранее эксперты портала ScienceAlert сообщили, что ураган "Отис", который недавно обрушился на побережье Тихого океана в Мексике, может предвещать крупные природные катастрофы.
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