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ScienceAlert: учёные спрогнозировали экстремальные штормы на Земле

1:15
Наука

Согласно учёным, самый мощный тропический циклон в Западном полушарии ураган "Отис", который недавно обрушился на побережье Тихого океана Мексики, в частности на город Акапулько, может предвещать природные катастрофы, которые поджидают Землю в ближайшем будущем. Об этом пишет ScienceAlert.

ScienceAlert: учёные спрогнозировали экстремальные штормы на Земле
Фото: "Hurricane" by Chalky Lives is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи утверждают, что "Отис" установил новые рекорды, превратившись всего за несколько часов из обычного шторма в ураган пятой категории, которая считается наиболее разрушительной.

Эти события заставили учёных прийти к выводу, что изменения в глобальном климате негативно влияют на развитие природных катастроф, усложняя их прогнозирование. Специалист по изучению стихийных бедствий из Университета Восточного Лондона Равиндра Джаяратне утверждает, что хотя прогнозирование развития штормов и ураганов возможно, но необходимо адаптировать компьютерные модели с учётом изменяющегося климата.

Исследователи также предостерегают, что человечество должно быть готово к тому, что стихийные бедствия будут всё чаще развиваться по так называемому "кошмарному сценарию", подобному случаю с ураганом "Отис".

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Ураган "Отис" обрушился на побережье Мексики
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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