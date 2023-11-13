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Возле Галапагосских островов обнаружены тысячелетние коралловые рифы

3:02
Наука

Исследователи морских глубин обнаружили два неисследованных коралловых рифа в непосредственной близости от Галапагосских островов и отметили на карте две ранее неизведанные подводные горы у берегов Эквадора.

Возле Галапагосских островов обнаружены тысячелетние коралловые рифы
Фото: openverse by NOAA's National Ocean Service is licensed under Public Domain Mark 1.0

Согласно официальному заявлению, более крупный из двух холодноводных рифов простирается на более чем 800 метров. Оба рифа расположены на глубине 300 метров под поверхностью океана в пределах Галапагосского морского заповедника и отличаются разнообразием видов каменистых кораллов, процветающих в этой местности тысячелетиями.

"Морской заповедник Галапагосских островов представляет собой территорию выдающегося биологического значения. Обнаружение таких глубоких и долгоживущих рифов приближает нас к пониманию скрытых аспектов океанского разнообразия и роли, которую играют глубоководные среды в поддержании здоровья нашего океана" — отмечает Стюарт Бэнкс, старший морской ученый Фонда Чарльза Дарвина.

Коралловые рифы были обнаружены в ходе 30-дневной экспедиции, посвященной изучению подводных экосистем вокруг Галапагосских островов. Для съемки красочных видов и поддержки других форм жизни, таких как ракообразные, анемоны и ежи, использовался дистанционно управляемый аппарат (ROV).

Экспедиция также подтвердила наличие двух подводных гор в морском заповеднике, которые были предварительно выявлены по данным спутников. Команда провела детальное картографирование объектов с использованием лазерного сканера, создавая карты с высоким разрешением, способные выделять даже отдельных животных на морском дне.

Кроме того, исследователи создали подробные карты вновь обнаруженных коралловых рифов, расположенных на вертикальных скалах на глубине от 370 до 420 метров. Напомним, что это не первые холодноводные рифы, обнаруженные в этих водах: в апреле ученые зафиксировали первый глубоководный коралловый риф, который появился на архипелаге Галапагосские острова на вершине ранее неизвестной подводной горы.

"Мы очень рады, что наши картографические данные способны улучшить наше понимание рифовых экосистем на Галапагосских островах", — отметила Кэтлин Роберт, исследователь Института рыболовства и морского хозяйства Мемориального университета Ньюфаундленда в Канаде, возглавлявшая экспедицию.

Экспедиция также направилась на северо-восток от архипелага Галапагосских островов в защищенные воды острова Кокос. Согласно заявлению, там команда обнаружила еще больше глубоководных кораллов, покрытых икрой.

"Эти захватывающие новые открытия продолжают служить основой для важных исследований, которые помогут улучшить управление существующими и будущими морскими охраняемыми территориями в регионе", — подчеркнул Бэнкс.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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