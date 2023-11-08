Астрономы сказали, столкнется ли наша солнечная система с блуждающей звездой

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Специалисты из Европейской южной обсерватории в Германии провели уточнение прогноза относительно движения блуждающего белого карлика WD0810-353 в Солнечной системе. Согласно их исследованию, через 29 тысяч лет этот белый карлик не представит угрозы для Солнца и окружающих планет.

Фото: Openverse by Jared Smith is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее считалось, что WD0810-353 мог представлять потенциальную угрозу из-за наблюдений, сделанных с использованием космического телескопа Gaia в 2022 году. Астрономы предполагали, что его приближение могло повлиять на облако Оорта, скопление комет и космического льда на краю Солнечной системы, что в свою очередь могло вызвать непредсказуемые последствия, сообщает "Газета.Ru".

Однако исследование показало, что скорость приближения WD0810-353, измеренная проектом Gaia, была неверной, и белый карлик, возможно, вообще не движется в направлении Солнца. Это означает, что не существует реальной опасности от его близкого сближения с Солнцем.

"Это одна космическая опасность, о которой нам больше не нужно беспокоиться!", - отметил автор исследования Стефано Багнуло.

Специалисты также добавили, что сильное магнитное поле белого карлика, возможно, ввело их коллег в заблуждение. Используя поляризованный свет, команда смоделировала магнитное поле этой потухшей звезды и пришла к выводу, что ее предполагаемая траектория и скорость движения могут быть объяснены необычайно мощным магнетизмом этого небесного тела. Таким образом, Солнечная система, вероятно, останется в безопасности.

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