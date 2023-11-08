Ученые обеспокоены ускоренным на 35% таянием ледников Гренландии

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Европейские климатологи обнаружили, что шельфовые ледники на севере Гренландии уменьшились в объеме на более чем 35% по сравнению с данными за 1978 год. Это может привести к резкому увеличению уровня моря в ближайшие десятилетия, так как сухопутные ледники скользят в океан.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Группа ученых под руководством Ромена Миллана из Гренобльского университета (Франция) провела анализ состояния восьми крупнейших шельфовых ледников, окружающих северную часть Гренландии. В настоящее время эти ледовые массы считаются относительно стабильными по сравнению с южными ледниками, которые активно уменьшаются в объеме и площади, теряя гораздо больше массы.

Исследователи заинтересовались изменениями в состоянии северных прибрежных ледников Гренландии за последние десятилетия, когда средние температуры в Арктике выросли на 4-9 градусов Цельсия. Для получения данных они проанализировали сведения и изображения северной Гренландии, собранные при помощи NASA в рамках проекта Icebridge, а также информацию, полученную с использованием научных зондов семейств ERS, ICESat, Landsat и Sentinel в период с 1978 года по настоящее время, сообщает ТАСС.

Изучение собранных данных показало, что общий объем шельфовых ледников у северных берегов Гренландии сократился более чем на 35% по сравнению с данными за 1978 год. Три из этих ледников — Остенфилд, Захария-Истрем и Хаген-Брэ — даже распались и фактически исчезли. Все эти события уже привели к ускорению движения некоторых сухопутных ледников к морю и их быстрому таянию.

В результате этого объем морских ледников на северных берегах острова сократился на 445 кубических километров (443 миллиарда тонн воды), и их площадь уменьшилась на более чем 2 тысячи квадратных километров, что составляет около трети изначальной площади. Ученые предполагают, что эти процессы ускорятся в ближайшем будущем с ростом температуры морской воды в Арктике. Это может привести к коллапсу всех шельфовых ледников Гренландии и к очень быстрому росту уровня моря в ближайшие десятилетия и столетия.

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