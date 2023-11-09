Смертельные бактерии могут быть виновниками загадочной гибели слонов в Африке

4:03 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В телах шести африканских слонов саванны, которые загадочным образом погибли в Зимбабве в 2020 году, была обнаружена смертельная бактерия. Также в северной части страны были найдены трупы 35 африканских слонов.

Фото: openvers by snarglebarf is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователи, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Nature Communications 25 октября, предполагают, что бактерии могут объяснить как недавнее вымирание слонов, так и вымирание в соседней Ботсване.

С августа по ноябрь 2020 года в Зимбабве умерло 35 слонов по неясным причинам. В Ботсване ранее были найдены туши 350 африканских слонов. Исследователи сначала предполагали, что слоны умерли после того, как проглотили токсины, выделяемые микроскопическими водорослями, известными как цианобактерии, находившиеся в питьевой воде. Другая теория связывала вымирание с бактерией Pasteurella multocida, которая может заразить людей после укусов и царапин дикими или домашними животными, такими как кошки и собаки. Pasteurella multocida естественным образом присутствует в горле здоровых диких животных, но стрессовые условия окружающей среды, такие как высокая температура и влажность, могут способствовать его чрезмерному размножению, что превращает его в смертельный патоген.

В 2015 году эта же бактерия убила около 200 000 сайгаков в Казахстане, уничтожив 62% их мировой популяции всего за три недели.

В ходе нового исследования ученые провели вскрытие 15 слонов, вымерших в Зимбабве, и обнаружили высокие концентрации бактерии таксона 45 Бисгаарда, тесно связанной с Pasteurella multocida, в мозге, печени и селезенке шести из них. Эта бактерия естественным образом встречается в горле попугаев. Также в органах слонов были обнаружены повреждения и кровоизлияния, свидетельствующие о смертельной бактериальной инфекции крови, известной как геморрагическая септицемия. Это первый случай геморрагической септицемии, вызванной бактериями Pasteurella, у африканских слонов.

Новые результаты также поднимают вероятность того, что бактерия таксона Бисгаарда 45 могла спровоцировать массовую гибель слонов в Ботсване, однако для подтверждения этой роли бактерий требуются дополнительные исследования.

Исследователям было сложно получить образцы из-за размеров туш слонов, и им потребовались специальные разрешения на транспортировку образцов. Сначала ученые взялись за тела 25 слонов в Зимбабве, но 10 из них были слишком разложены к тому моменту, чтобы получить полезные образцы.

"Идентификация, а затем своевременный доступ к тушам для получения полезных образцов — это одна из проблем, с которыми мы часто сталкиваемся в такого рода работе", — заявил в своем заявлении ведущий автор исследования доктор Крис Фоггин, ветеринар дикой природы из Фонда дикой природы Виктория-Фолс.

Вероятно, распространению бактерий способствовали факторы окружающей среды и социальная структура слонов. Передача бактерий могла произойти из-за общительности слонов и стресса, вызванного экстремальными погодными явлениями, такими как засуха. В Ботсване браконьерство также могло стать фактором стресса.

Африканские слоны находятся на грани исчезновения из-за браконьерства, связанного с добычей слоновой кости. Сокращение их популяции, в сочетании с неопределенными климатическими условиями, оказывает серьезное давление на этот вид. Для более глубокого понимания бактерий и их влияния на популяцию африканских слонов и других диких животных требуются дополнительные исследования.

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