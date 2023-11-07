В столичном регионе объявлен второй уровень погодной опасности

По сообщению Гидрометцентра России в Москве и Подмосковье ожидается второй уровень погодной опасности из-за ветра.

Фото: interfax .ru

6 ноября в столичном регионе с 10:00 до 18:00 будет ветер с порывами до 15 метров в секунду. Местами пройдёт дождь, дневная температура в Москве 9…11°, по области 7…12°.

"Жёлтый" уровень означает потенциально опасную погоду. В такие дни автовладельцев и пешеходов призывают проявить осмотрительность, поскольку возрастает риск ДТП. Причина столь непривычной погоды в том, что столичный регион оказался под влиянием теплого сектора активного южного циклона.

Ранее синоптики обещали москвичам аномальное тепло. Об этом в своём Telegram-канале писал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он упоминал о том, что температура воздуха будет выше привычных для этого месяца показателей на 6-8 градусов. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

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