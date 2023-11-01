Ученые обнаружили негативное влияние телефона на качество спермы

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа европейских учёных, действующая под эгидой Женевского университета (UNIGE), пришла к выводу, что электромагнитное излучение мобильных телефонов, оказывает негативное воздействие на качество спермы, сообщает журнал Fertility and Sterility.

Фото: Openverse by freestocks.org is licensed under CC0 1.0

В период с 2005 по 2018 год, исследователи проводили анализы среди молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Участников исследования просили заполнить анкеты, в которых они делились информацией о своей повседневной жизни и времени, проведенном с мобильными телефонами. Ответы молодых мужчин включали информацию о том, как они проводят свой день и сколько времени уделяют использованию мобильных телефонов.

По результатам исследования было установлено, что существует тесная связь между частым использованием смартфонов и снижением концентрации сперматозоидов. Отличие в качестве спермы между активными пользователями мобильных телефонов и редкими пользователями составило около 21 процента.

Ученые пришли к выводу, что чем больше времени мужчина проводит вблизи мобильного телефона, тем ниже качество его спермы.

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