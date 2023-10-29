GR: учёные нашли древний затерянный континент Арголанд

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах объявили о своем открытии — массиве суши, названном Арголандом, который простирается на протяжении около 5 тысяч километров и имеет возраст более 155 миллионов лет, сообщает "Газета.Ru", со ссылкой на исследование в научном журнале Gondwana Research (GR).

Фото: sevsu.ru

Ученые установили, что части Арголанда находятся в разных местах Индийского океана, а некоторые из них оказались в Юго-Восточной Азии.

По данным ученых, Арголанд отделился от материка Австралии в конце юрского периода, когда на Земле обитали брахиозавры и стегозавры. С течением времени этот массив суши медленно дрейфовал в сторону Юго-Восточной Азии и в конечном итоге исчез. Есть свидетельства его существования в виде Абиссальной равнины Арго, но сам Арголанд долгое время оставался незамеченным.

По словам ученых, части этого континента были скрыты под плотными джунглями в большей части Индонезии и Мьянмы.

С использованием остатков и следов геологических процессов, исследователи составили подробную карту постепенного уменьшения размеров Арголанда. Они пришли к выводу, что в конце триасового периода этот материк раздробился на архипелаг, который позже поглотил океан.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Finding Argoland: how a lost continent resurfaced. Reconstruction and subsequent drift.